В Новосибирске закрылись основанные Антоном Горестовым рестораны SEABASS

Заведения, работавшие под брендом SEABASS, прекратили свою работу. Основатель сети Антон Горестов подтвердил «Континенту Сибирь» их закрытие, однако отметил, что в дальнейшем проект может быть перезапущен, но уже на других площадках.

Напомним, что ресторанный проект SEABASS появился в начале 2021 года. «Это средиземноморская кухня в стритфуд-формате. Новая альтернатива повседневным закускам и привычным роллам», — говорилось в презентации заведения.

Первое заведение под этим брендом было запущено им на площадке бармолла «BlaBlaBar Новосибирск». Второе – на бывшей площадке кофейни «Кофемолка» на Студенческой в 2020 году. Летом 2021 года было открыто третье заведение SEABASS в Первомайском сквере на площадке, которую ранее занимала кофейня PRIMETIME COFFEE.

По наблюдениям корреспондента «Континента Сибирь», SEABASS на Студенческой и в Первомайском сквере закрыты. Эти локации также исключены из справочника 2ГИС. Что касается заведения в BlaBlaBar, то оно отсутствует в списке адресов в официальном аккаунте SEABASS в Instagram, а также на сайте «BlaBlaBar Новосибирск».

Учредитель сети SEABASS Антон Горестов подтвердил закрытие ресторанов сети. «В этих локациях (в Первомайском сквере, на Студенческой — «КС») была очень дорогая аренда. Накладные расходы очень сильно давили, и в целях оптимизации мы решили отказаться от локаций. В будущем, когда рынок будет готов к этому проекту, мы его снова запустим на других площадках и на более выгодных условиях», – пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов.

Стоимость аренды на обоих площадках, по данным источников издания, могла составлять 300-350 тыс рублей. При этом, площадка на Студенческой ранее выставлялась на продажу за 41 млн рублей. Пока новый арендатор на ней пока не появился.

Напомним, что ранее в описании проекта SEABASS отмечалось, что до конца 2021 года под брендом SEABASS планируется запустить «в 15 раз больше заведений», чем в начале года, когда у сети было два заведения. В компании предлагали 2 формата франшизы — фудтрак и гастробар. В первом случае речь шла о 4,5 млн рублей инвестиций и 18-месячном сроке окупаемости. Во втором — о 2,5 млн рублей вложений и 15 месяцах окупаемости. Рентабельность была оценена на уровне 22,2%.

С 15 сентября единственным учредителем ООО «Сибасс Сквер» остался новосибирский бизнесмен, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Его партнер по проекту SEABASS Александр Бурковский вышел из состава соучредителей сети стритфуда.

14 сентября Антон Горестов подал на самобанкротство. В своем комментарии «Континенту Сибирь» он отмечал, что будет стараться договориться со всеми кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие.