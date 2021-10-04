В Новосибирске собирают деньги на похороны подопечной известного блогера

В результате пожара в частном доме в Новосибирске, произошедшего на минувших выходных, скончалась одна из подопечных известного YouTube-блогера Игоря Мёдова, оказывающего поддержку нуждающимся в помощи россиянам. У 52-летней женщины с инвалидностью не осталось родных.

Российский видеоблогер Игорь Мёдов сообщил о сборе пожертвований на похороны 52-летней жительницы Новосибирска Ларисы Юрьевны, погибшей в результате пожара в своём доме 3 октября. Женщина имела инвалидность и была одной из тех, кому Мёдов оказывал поддержку.

«Очень страшная трагедия произошла сегодня утром. Не верится, что это произошло. Пусть вам, Лариса Юрьевна, земля будет пухом, мы всегда вас будем помнить», — написал Игорь Мёдов в социальных сетях.

Игорь Мёдов помогает пенсионерам, инвалидам, бездомным, а также детям и животным, снимая об этом видеосюжеты. Поддержку Ларисе Юрьевне он оказывает в течение полутора лет. Вместе со своей командой блогер ремонтировал дом женщины и привозил ей продукты.

Пожар в частном доме по улице Спуск Ногина в Новосибирске, где проживала женщина, произошёл в воскресенье утром. Сотрудники МЧС прибыли на место в 9:36, однако спасти хозяйку жилища не успели. Пожарным лишь удалось не дать огню перекинуться на соседние строения.

Как сообщил Игорь Мёдов, у погибшей не было родственников, поэтому организовать её похороны можно лишь собрав деньги.

Напомним, в сентябре из горящего деревянного дома в Новосибирске эвакуировались 20 человек.