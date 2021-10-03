Одиннадцать жителей Новосибирской области скончались от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались одиннадцать человек.

За последние сутки от коронавируса умерли одиннадцать жителей Новосибирской области: мужчины в возрасте 46, 55, 75, 81, 89 лет, две 65-летние женщины и женщины в возрасте 55, 62, 67 и 86 лет. Всего в регионе от COVID-19 скончались 3 021 человек.

За сутки в Новосибирской области выявили 171 случай заражения коронавирусом (днем ранее — 167). В инфекционных стационарах с подозрением или диагнозом COVID-19 госпитализированы 1 928 человек, 220 лечатся в отделениях реанимации. Искусственная вентиляция лёгких требуется 23 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 168 человек, умерли шесть пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 1 256 человек с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находится 10 625 человек.

В Алтайском крае, по данным на 3 октября, за сутки зарегистрировано 268 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек. В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 лечатся 3 131 человек. Тяжело переносят заболевание 549 жителей региона, из них 238 находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в регионе необходимо привить 60% взрослого населения, однако на это потребуется еще год, считают в министерстве здравоохранения Новосибирской области. По последним данным, в регионе однократно вакцинированы более 746 тыс. жителей. Завершили вакцинацию от COVID-19 более 701 тыс. человек.