Суд признал законным повышение тарифов на мусор в Новосибирской области

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений предписание ФАС о пересчете тарифа на вывоз мусора в Новосибирской области, признав законность увеличения расценок почти на 40%.

Кассационная инстанция отказала департаменту по тарифам Новосибирской области в удовлетворении требования о признании незаконным решение ФАС об увеличении тарифа на вывоз мусора в регионе. Соответствующее решение опубликовано на сайте электронного правосудия.

«Решение Арбитражного суда города Москвы <…> и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда <…> отменить в части удовлетворения требования департамента по тарифам Новосибирской области о признания незаконным решения Федеральной антимонопольной службы <…>. В удовлетворении данного требования департамента по тарифам Новосибирской области отказать», — сказано в судебных документах.

Напомним, в июле прошлого года ФАС увеличила расценки на вывоз мусора на пять копеек за кубометр по обращению ООО «Экология-Новосибирск», однако в октябре перенесла срок действия предписания до 1 ноября. Это позволило региональному оператору повысить тариф на 40%. Стоимость услуги в регионе увеличилась с 301,9 руб. до 420,2 рублей за куб. м.

Департамент по тарифам Новосибирской области обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя признать предписание недействительным. В марте 2021 года арбитраж удовлетворил часть требований, признав незаконным решение ФАС о продлении срока предписания, однако само увеличение расценок на тариф счел правомерным.

В мае департамент по тарифам региона направил апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. Вслед за ним жалобы также направили ФАС и ООО «Экология-Новосибирск», однако суд оставил в силе решение Московского арбитражного суда.