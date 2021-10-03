Аномально холодную погоду обещают жителям юга Западной Сибири

Аномально холодная погода ожидается на Урале и юге Западной Сибири. Синоптики прогнозируют похолодание, в частности, в Новосибирской, Омской, Томской областях.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшее время температура воздуха ожидается ниже климатической нормы из-за антициклона.

«На Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Это связанно с тем, что регионы оказались в холодной части антициклона. По словам специалиста, в Свердловской области температура воздуха ночью составит 1-6 градусов ниже нуля, днем — около 5 градусов тепла, в Челябинской области ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза, днем температура воздуха составит 5-8 градусов тепла.

В Омской, Томской, Новосибирской областях в ближайшее время температура воздуха ночью составит 1-4 градусов мороза, днем — 5 градусов тепла.

При этом потепление ожидается на севере европейской части России. Так, температура выше климатической нормы ожидается в Калининградской области (15-21 градус выше нуля), в Ленинградской области — 12-13 градусов тепла, в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов тепла. В Новгородской и Псковской областях температура воздуха составит 11-16 градусов выше нуля.

Напомним, ранее Росгидрометцентр сообщил, что температура воздуха зимой на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии будет выше климатической нормы.