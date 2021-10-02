Президент Путин наградил орденом главу Кузбасса

Марина Цурмаст
 
Миниатюра для: Президент Путин наградил орденом главу Кузбасса
Сергей Цивилёв. Фото Михаила Перикова

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина. 

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области». Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу Президента от 1 октября №558 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», знаками почета, орденами и медалями отмечены также чиновники, депутаты, специалисты, рабочие, общественные деятели из разных городов России. Текст документа о награждениях размещен на портале на 28 страницах.

Напомним, по данным рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в июле этого года Сергей Цивилёв попал в число сибирских губернаторов с сильным влиянием. Также 6 июля президент России Владимир Путин посетил Кемеровскую область с рабочим визитом и поздравил её жителей с 300-летием региона.

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