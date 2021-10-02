Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области». Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу Президента от 1 октября №558 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», знаками почета, орденами и медалями отмечены также чиновники, депутаты, специалисты, рабочие, общественные деятели из разных городов России. Текст документа о награждениях размещен на портале на 28 страницах.

Напомним, по данным рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в июле этого года Сергей Цивилёв попал в число сибирских губернаторов с сильным влиянием. Также 6 июля президент России Владимир Путин посетил Кемеровскую область с рабочим визитом и поздравил её жителей с 300-летием региона.