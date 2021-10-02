Спектакли музыкальных театров из разных городов России увидят новосибирцы с 1 по 11 октября в рамках Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра».

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» стартовал 1 октября на сцене молодежного театра «Глобус» в Новосибирске. В этом году в фестивале примут участие театральные коллективы из девяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерово, Уфы, Перми и Орла.

В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. От имени главы региона Андрея Травникова он приветствовал организаторов и участников события.

«Мы искренне рады, что лучшие музыкальные театры страны приехали именно к нам – в культурную столицу Сибири. В нашем регионе сильны традиции музыкального театра. Достижения новосибирских коллективов отмечены различными профессиональными наградами. В копилке театров, имеющих в своем репертуаре музыкальные постановки, 33 «Золотых маски». Премию «Музыкальное сердце театра» в разное время получали Новосибирский музыкальный театр и театр «Глобус». Сегодня они стали площадками для проведения фестиваля», – отметил Юрий Петухов.

Всего в рамках фестиваля вниманию новосибирских зрителей будут представлены 11 спектаклей. Ознакомиться с программой фестиваля можно на его официальном сайте. А также на сайтах Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Новосибирского музыкального театра.

По итогам фестиваля жюри выберет лучших в 18 конкурсных номинациях. Также будут вручены 4 специальные премии: «За поддержку», «За партнерство», «Премия зрительских симпатий» и «Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения».

Напомним, Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» были учреждены в 2005 году. Президент фестиваля и премии – композитор, народный артист Российской Федерации Максим Дунаевский.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Новосибирской области, федеральной программы «Большие гастроли» и Союза театральных деятелей Российской Федерации в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что с 4 по 18 декабря в Новосибирской области пройдёт XIV Международный рождественский фестиваль искусств.