На сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области избрали нового спикера. Им стал единоросс Сергей Зубков.

Вчера, 1 октября, на сессии Совета депутатов Новосибирского района большинством голосов был снят с должности председатель Сергей Гарцуев. Информация об этом появилась накануне на официальной странице администрации Новосибирского района в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Гарцуев сложил с себя депутатские полномочия и полномочия председателя Совета депутатов Новосибирского района в связи с переходом на работу в Законодательное собрание региона. Депутаты единогласно поддержали решение Гарцуева и тайным голосованием избрали нового председателя. Им стал единоросс Сергей Зубков. За него свои голоса отдали 20 депутатов из 23 присутствовавших на сессии. Новый председатель будет работать в районном Совете депутатов на непостоянной основе.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Совета депутатов Новосибирского района, Сергей Зубков родился 19 февраля 1971 года в г. Чулым Новосибирской области. В 1993 году окончил Новосибирский строительный институт (факультет: промышленное и гражданское строительство). В 2014 году получил образование в НГТУ по Президентской программе «Переподготовка кадров», по специальности «Управление в народном хозяйстве». Имеет грамоты за большой вклад в развитие природоохранной деятельности на территории Новосибирской области. Является директором ООО «Утилитсервис», расположенного в рабочей зоне с. Марусино. Предприятие занимается сбором, транспортировкой и утилизацией отходов в четырех субъектах Российской Федерации.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирске депутаты выбрали нового вице-спикера горсовета.