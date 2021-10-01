Двое новосибирцев похитили человека и вымогали у него 350 тыс. рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в похищении человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело о похищении человека с целью вымогательства возбуждено в Новосибирске в отношении 19-летнего и 20-летнего местных жителей.

По версии следствия, днем 14 сентября молодые люди около дома на улице Богдана Хмельницкого, 16 в Калининском районе Новосибирска силой затолкали в автомобиль 22-летнего мужчину.

«Перевозили последнего по территории города и, применяя насилие, требовали у молодого человека денежные средства в сумме 350 тыс. рублей. Кроме того, фигуранты по делу под угрозой применения насилия требовали у 18-летнего местного жителя передачи им денежных средств в сумме 20 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

Один из потерпевших смог позвонить своим родственникам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. На следующий день подозреваемых задержали сотрудники полиции.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения фигурантам дела в виде заключения под стражу. Подозреваемые отказались от дачи показаний. Уголовное дело возбудили по п. п. «а», «г», «з» части 2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния», — сказано в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в начале сентября в Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении двух мужчин, входивших в организованную преступную группу. Их обвиняют в похищении 25 человек под видом социальной реабилитации.