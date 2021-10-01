Бонусные баллы начисляют привитым от COVID-19 гостям ресторанов Дениса Иванова

Рестораны Дениса Иванова запускают стимулирующую программу для привитых от COVID-19 посетителей.

Рестораны Дениса Иванова запустили масштабную стимулирующую программу для привитых от COVID-19 гостей. Каждый участник программы лояльности может получить 1000 бонусных баллов при предъявлении действующего сертификата о вакцинации от коронавируса. Уточняется, что один бонусный балл равен одному рублю.

В компании подчеркивают, что тщательно относятся к безопасности своих сотрудников и гостей и таким образом решили поддержать программу вакцинации в Новосибирской области.

Для получения бонусных баллов необходимо направить заявку в свободной форме на почту bonus@denisivanov.ru с указанием номера телефона, к которому привязана карта, приложив скан или фотографию сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса.