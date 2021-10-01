Почти 3 тысячи жителей Новосибирской области скончались от COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в Новосибирской области от COVID-19 скончались 2 997 человек.

За минувшие сутки от коронавируса умерли двенадцать человек: шесть мужчин в возрасте от 59 до 91 года, а также шесть женщин в возрасте от 75 до 96 лет. Всего в регионе от заболевания скончались 2 997 человек.

За сутки в Новосибирской области выявили 172 случая заражения COVID-19 (днем ранее — 176). В инфекционные стационары с подозрением или диагнозом COVID-19 госпитализированы 1 902 пациента, 205 человек находятся в отделениях реанимации. Искусственная вентиляция лёгких требуется 26 пациентам.

В Кузбассе, по данным на 1 октября, за сутки выявили 172 случая заражения коронавирусом, от заболевания скончались пять пациентов. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находится 8 975 человек.

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 260 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса умерли 23 человека. В инфекционных стационарах региона от COVID-19 лечатся 3 012 человек. Тяжело переносят заболевание 534 пациента, из них 233 находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. По данным новосибирского вирусолога, в регионе началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация.