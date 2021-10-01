Московская компания проходит по делу из-за копирования данных «ДубльГис»

В новом справочнике московской компании «Гризли Секьюрити» обнаружили скопированные данные новосибирского картографического сервиса 2ГИС. Антимонопольная служба возбудила дело по факту нарушения закона о защите конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции (ст. 14.5) в отношении московского ООО «Гризли Секьюрити», разработавшего справочник ToGo, а также владельца компании Андрея Петрова. Об этом сообщает «Ъ – Сибирь» 1 октября.

О нарушении заявила новосибирская компания «ДубльГис», которая обнаружила в справочнике свои данные. Представители компании нашли их на сайте и в мобильном приложении сервиса ToGO и расценили это как нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст. 14.5 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Для подтверждения своей правоты новосибирцы заказали независимую компьютерную экспертизу. В результате эксперты нашли в московском справочнике данные о вымышленных компаниях, которые ООО «ДубльГис» ранее включило в свой сервис для выявления копирования информации.

«Представленные ООО “Дубльгис” документы свидетельствуют об использовании в справочнике ToGO материалов баз данных 2ГИС»,— сообщили в ФАС.

Кроме того, на сайте vc.ru была найдена публикация Андрея Петрова, где тот рассказывает о сервисе своей компании как об «убийце 2ГИС». Ссылка на этот материал приведена в определении о назначении дела.

2ГИС основан в Новосибирске Александром и Дмитрием Сысоевыми в 1999 году. По данным компании, сервис работает в более 700 городах и 11 странах, в мае количество его пользователей составило 55 млн человек.

В августе 2020 года 72% долей компании консолидировал Сбербанк, основателям и менеджменту остались 25%. Ещё 3% принадлежат совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group.

Напомним, в сентябре ФАС сообщала, что новосибирские медучреждения стали участниками крупнейшего картельного сговора в России.