В Новосибирске в историческом парке «Россия – Моя история» прошла презентация книги известного новосибирского переводчика с китайского Бориса Таланова «Не шёлковый путь». Книга издана как на русском, так и на китайском языке.

Борис Андреевич Таланов – человек уникальной судьбы. Его родители – Александра Петровна Таланова и Цуй Милин – поженившись, отправились к родственникам в Китай. Там в 1928 году и родился Борис Таланов (Цуй Ханьжан), а затем и его брат. Вернуться в СССР, как хотела мать, семье не удалось. Закрыли границы. Александра Петровна всю жизнь тосковала по родине и запрещала сыновьям говорить дома по-китайски. Так с детства для Бориса Андреевича родными стали два языка – русский и китайский. А во время японской (в 1931 году) оккупации северо-восточных территорий Китая, он выучил и японский. А дальше судьба будущего переводчика тесно переплелась с историей взаимоотношений Китайской Народной Республики и СССР. В книге «Не шёлковый путь» автор вспоминает, как случайная встреча с начальником восстанавливаемой после войны железной дороги Григорием Богдановичем предопределила его дальнейшую судьбу. Именно он предложил Борису Таланову стать переводчиком. Борис работал переводчиком на железной дороге, на заводах, в 1954 году, когда стало возможно, вернулся в СССР. Здесь работал переводчиком в городском аэропорту Новосибирска, а потом и аэропорту Толмачево. Его часто приглашали переводить на международных встречах, в том числе во время визитов советских делегаций в КНР. Борис Таланов сопровождал также и делегации Новосибирской области в Китай и внёс большой вклад в укрепление дружбы двух народов.

«Эту книгу, по сути, посвящаю молодым переводчикам. Потому что роль переводчика – очень значима. Я в этом убедился на примере собственного опыта. Когда на меня смотрели не только как на человека знающего иностранный язык, но и человека, который хорошо знает культуру, традиции и психологию китайцев. И тогда доверие между делегациями возрастает», – прокомментировал идею написания книги Борис Таланов.

Как отметил в своем приветственном слове первый зампред Заксобрания Новосибирской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Новосибирской области Андрей Панфёров, презентация книги «Не шёлковый путь» даёт возможность высказать Борису Андреевичу Таланову слова искренней признательности за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в укрепление российско-китайских отношений. «Спасибо за ваш опыт и желание передать правду о далёких годах, чтобы не обрывалась нить времени, и молодое поколение знало историю «из первых рук», – поблагодарил автора книги Андрей Панфёров.

С приветственным словом выступила и директор Института Конфуция НГУ, старший преподаватель кафедры востоковедения НГУ Юлия Азаренко, которая рассказала, что её обучал один из первых учеников Бориса Андреевича Таланова, так его опыт и знания о Китае передаются ученикам на протяжении 50 лет. Юлия Азаренко выразила надежду, что Борис Андреевич выступит перед студентами кафедры Востоковедения НГУ, ведь многие из них, зная о судьбе Бориса Таланова, хотят стать переводчиками и специалистами по истории и культуре Китая.

По словам директора исторического парка «Россия — Моя история», кандидата исторических наук Алексея Пронина, исторический парк признателен Борису Таланову, что он выбрал парк местом проведения презентации своей книги. «Для нас история России и Новосибирской области важна во всех аспектах и проявлениях. Важно рассказывать не только о масштабных исторических событиях, но и судьбах людей, участников тех или процессов. Историю всегда делают люди. Поэтому воспоминания тех, кто причастен к тем или иным событиями, кто общался с выдающимися историческими деятелями и в политике, и в военной и культурной сфере, важны и ценны, для и нас, и, самое главное, для наших посетителей. Судьба Бориса Таланова действительно уникальна. В своей жизни он объединил историю взаимоотношений двух крупных государств — соседей на евразийском континенте в ХХ столетии, стратегических партнёров и союзников — России и Китая. Подчеркну: книга издана и на русском, и на китайском языках, это уникально», – считает Алексей Пронин.