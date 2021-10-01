Анатолий Локоть прокомментировал сбои в отоплении левобережья Новосибирска

Андрей Сегеда
 
Пресс-конференция мэра Новосибирска Анатолия Локтя
Анатолий Локоть - фото Михаила Перикова

1 октября мэр Новосибирска провёл еженедельную пресс-конференцию, в рамках которой подробно рассказал о ситуации с подключением к теплоснабжению жилых домов города.

Отопление в многоквартирные жилые дома новосибирцев начали подавать с 22 сентября, а к 28 сентября муниципальные власти обещали снабдить теплом всех жителей города. На правом берегу Оби подключение прошло штатно, а вот жители левобережья Новосибирска столкнулись с проблемами, которые полностью не решены до сих пор. Например, 30 сентября в СМИ появилась информация об отсутствии тепла в домах № 13, № 15, № 17 и № 21 по улице Блюхера.

Отвечая на вопросы журналистов 1 октября, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть признал, что проблема с подключением тепла в левобережной части мегаполиса продолжает быть актуальной, хотя её масштабы и пошли на убыль: «На сегодняшнее утро ситуация улучшилась. Я выслушиваю доклады о состоянии дел не менее чем три раза в сутки. Я контролирую эту ситуацию и уже вижу по количеству обращений, что ситуация стала улучшаться. Если в предыдущие сутки количество обращений по городу в целом превышало 1500, то сегодня 800 – это существенный прогресс».

По словам мэра, ситуация с отоплением особенно активно улучшается в Кировском районе, а к концу дня коммунальщики обещают выйти на заданные параметры отопления и в домах Ленинского района.

Напряжённую ситуацию с теплоснабжением левобережья Анатолий Локоть связал с неисправностью перекачивающей насосной станции № 2 (ПНС-2), в результате чего «Сибирская генерирующая компания» (СГК) с одобрения мэрии приняла решение о включении резервной котельной в Кировском районе, которая и взяла на себя основную нагрузку обеспечения этого района теплом.

Мэр также добавил, что в Ленинском районе – на Горском жилмассиве, в окрестностях улицы Ватутина и ряде других мест «была пониженная температура, мы не могли достигнуть необходимых параметров из-за порывов в сети теплоснабжения». Градоначальник заявил, что коммунальные службы уже двое суток усиленно работают над ликвидацией этих порывов, но пока полностью их не устранили.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  