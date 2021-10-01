Анатолий Локоть прокомментировал сбои в отоплении левобережья Новосибирска

1 октября мэр Новосибирска провёл еженедельную пресс-конференцию, в рамках которой подробно рассказал о ситуации с подключением к теплоснабжению жилых домов города.

Отопление в многоквартирные жилые дома новосибирцев начали подавать с 22 сентября, а к 28 сентября муниципальные власти обещали снабдить теплом всех жителей города. На правом берегу Оби подключение прошло штатно, а вот жители левобережья Новосибирска столкнулись с проблемами, которые полностью не решены до сих пор. Например, 30 сентября в СМИ появилась информация об отсутствии тепла в домах № 13, № 15, № 17 и № 21 по улице Блюхера.

Отвечая на вопросы журналистов 1 октября, новосибирский градоначальник Анатолий Локоть признал, что проблема с подключением тепла в левобережной части мегаполиса продолжает быть актуальной, хотя её масштабы и пошли на убыль: «На сегодняшнее утро ситуация улучшилась. Я выслушиваю доклады о состоянии дел не менее чем три раза в сутки. Я контролирую эту ситуацию и уже вижу по количеству обращений, что ситуация стала улучшаться. Если в предыдущие сутки количество обращений по городу в целом превышало 1500, то сегодня 800 – это существенный прогресс».

По словам мэра, ситуация с отоплением особенно активно улучшается в Кировском районе, а к концу дня коммунальщики обещают выйти на заданные параметры отопления и в домах Ленинского района.

Напряжённую ситуацию с теплоснабжением левобережья Анатолий Локоть связал с неисправностью перекачивающей насосной станции № 2 (ПНС-2), в результате чего «Сибирская генерирующая компания» (СГК) с одобрения мэрии приняла решение о включении резервной котельной в Кировском районе, которая и взяла на себя основную нагрузку обеспечения этого района теплом.

Мэр также добавил, что в Ленинском районе – на Горском жилмассиве, в окрестностях улицы Ватутина и ряде других мест «была пониженная температура, мы не могли достигнуть необходимых параметров из-за порывов в сети теплоснабжения». Градоначальник заявил, что коммунальные службы уже двое суток усиленно работают над ликвидацией этих порывов, но пока полностью их не устранили.