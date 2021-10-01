Причастный к организации незаконной миграции житель Бердска пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Бердский городской суд вынес приговор местному жителю Адилю Сафтар оглы Мамедову, признанному виновным в попытке дать взятку оперуполномоченному регионального управления ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, инцидент произошел весной текущего года. Житель Бердска Адиль Сафтар оглы Мамедов пытался дать взятку в размере 100 тыс. рублей оперуполномоченному управления в его служебном кабинете. В момент передачи взятки злоумышленник был задержан.

Как выяснилось, взяткодатель пытался скрыть результаты оперативной работы и вывести из-под уголовного преследования свою знакомую, которой инкриминируется организация незаконного пребывания иностранных граждан в Краснообске. Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило в отношении Адиля Мамедова уголовное дело по части третьей ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу…). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

«В отношении лиц, причастных к организации канала незаконной миграции, на основании материалов ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции)», — пояснили в УФСБ.