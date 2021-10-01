Новосибирским пенсионерам вручат подарки за вакцинацию в честь Декады пожилого человека

Жители Новосибирской области от 65 лет смогут получить подарки, привившись от коронавируса в одном из 13 пунктов областного центра. Такая акция пройдёт в регионе в рамках Декады пожилого человека.

Акция «Будьте здоровы», организованная министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента по социальной политике Новосибирска, пройдёт в регионе в рамках Декады пожилого человека с 1 по 10 октября.

Жителям региона от 65 лет, прошедшим вакцинацию в одном из 13 пунктов Новосибирска, вручат подарочные наборы от муниципальной аптечной сети и билеты в кино.

Кабинеты вакцинации, в которых пройдёт акция, в будние дни будут открыты с 8 до 20 часов, а в выходные – с 9 до 15 часов. Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Акция «Будьте здоровы» в Новосибирской области пройдёт в пунктах вакцинопрофилактики Новосибирска по следующим адресам: ул. Серебренниковская, д. 42 (ГКП № 1), ул. Кошурникова, д. 18, ул. Гоголя, д. 225/1 (ГКБ № 2), Морской пр., д. 25 (КДП № 2), ул. Авиастроителей, д. 3 (ГКБ № 12), Пархоменко 1-ый пер., д. 32 (ГКП № 16), ул. Героев Революции, д. 5 (ГКБ № 19), ул. Ленина, д. 13 (ГКП № 20), ул. Петухова, д. 17, ул. Зорге, д. 47 (ГКП № 22), ул. Рельсовая, д. 4 (ККДП № 27), ул. Тюленина, д. 9, ул. Рассветная, д. 1 (ГП № 29).

Напомним, в сентябре в одном из населённых пунктов Новосибирской области была достигнута 100%-ная вакцинация от COVID-19.