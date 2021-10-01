Мэр Новосибирска «сделает выводы» из опасного ремонта тротуаров в городе

Анатолий Локоть рассказал, почему при ремонте тротуаров ряда новосибирских улиц горожане вынуждены выходить на проезжую часть. 1 октября в рамках часа общения с прессой мэр отметил, что виной тому – низкая культура производства некоторых подрядчиков.

В конце сентября «Континент Сибирь» сообщал, что на нескольких новосибирских улицах «пропали» тротуары. К примеру, дорожки для пешеходов ликвидированы на участках улиц Ядринцевской и Шамшиных в районе городской инфекционной больницы №1, на участке Каменской от Гоголя до Крылова, на улице Новосибирской – от остановки «Новосибирская» до сквера «Радуга».

Судя по предоставленным в распоряжение редакции фото, подрядчики частично огородили эти территории для проведения дорожных работ на тротуарах, при этом не предусмотрев обходных путей для передвижения пешеходов или хотя бы временных мостков с ограждениями вдоль проезжей части. Что создаёт для вынужденных выходить на автомобильную часть дороги пешеходов реальную опасность для жизни. Особенно, в условиях осенней влажности.

Комментируя обозначенную «Континентом Сибирь» проблему в ходе пресс-конференции 1 октября, мэр Новосибирска отметил, что понимает неудобства, которые испытывают автомобилисты и пешеходы при проведении ремонта улично-дорожной сети.

Новосибирский градоначальник добавил, что в муниципалитете не раз ставили на вид подрядным организациям, выполняющим улично-дорожный ремонт Новосибирска, что им «надо прибавлять в культуре производства».

Анатолий Локоть заявил, что намерен сделать выводы по результатам проведённой летней ремонтной кампании, «какие у нас компании соблюдали правила ремонта, где создавали условия для прохода – мостки, объявления, ограждения, а где всё это отсутствовало». Мэр пообещал обязательно учесть претензии к работе подрядчиков на основе высказанных новосибирцами замечаний.