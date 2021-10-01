По итогам сентября 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев в прямом радиоэфире заявил о существовании в городе «овощной» мафии – это «два десятка семей», которых, по словам народного избранника, «хорошо знают в муниципалитете».
Адвокат проходящего по обвинению в мошенничестве новосибирского предпринимателя Сергея Проничева заявила, что ее подзащитного перевели из одиночной камеры в карцер на 14 суток. Причиной наказания стало то, что обвиняемый лег ранее установленного времени.
3Мэрия Новосибирска намерена забрать у инвесторов здание рядом с площадью Маркса и продать его с торгов
В Ленинский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление мэрии Новосибирска, в котором муниципалитет просит изъять у собственников объект незавершенного строительства по улице Ватутина, 28/1, чтобы продать его с публичных торгов. Почти две сотни частных инвесторов, на чьи средства возводилось здание, рискуют не получить соразмерных компенсаций своих вложений.
4«Утверждение Юрченко станет «точкой невозврата»»: академики Юрий Шокин и Михаил Федорук рассказали о текущем состоянии дел в ФИЦ ИВТ
«Континент Сибирь» продолжает следить за конфликтом в федеральном исследовательном центре информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ), который, к сожалению, пока далек от завершения. Напротив, ряд последних решений нового руководства ФИЦ ИВТ может повысить градус напряженности и иметь негативные последствия в дальнейшем. Прокомментировать ситуацию для нашего издания согласились научный руководитель ФИЦ ИВТ, академик РАН ЮРИЙ ШОКИН и ректор НГУ, главный научный сотрудник ФИЦ ИВТ, академик РАН МИХАИЛ ФЕДОРУК.
Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Веста» и обязал снести в течение месяца со дня вступления решения в силу пустующее здание под кафе у станции метро Октябрьская в Новосибирске. По мнению апелляционной коллегии, иное решение легализует незаконно построенные объекты.