На Октябрьском мосту Новосибирска вновь сняли асфальт

1 октября, в ходе пресс-конференции новосибирский градоначальник Анатолий Локоть подтвердил, что ремонтирующий мост подрядчик частично переделывает дорожное покрытие.

В рамках прошедшего 1 октября традиционного часа общения с прессой мэр Новосибирска подтвердил, что на Октябрьском автомобильном мосту опять частично сняли асфальтовое покрытие. Анатолий Локоть отметил, что ремонт проезжей части моста в основном закончен, но «там, где качество ремонта не отвечает заявленным требованиям, подрядчик за свой счёт переделывает эти участки».

Глава городской администрации сообщил, что мэрия заставила подрядчиков устранить недостатки выполнения ремонта не только на Октябрьском мосту, но и на ряде других объектов улично-дорожной сети Новосибирска.

«Серьёзные замечания по ремонту моста на улице Трикотажной в Дзержинском районе и там тоже подрядчик возвращается к проделанной работе, за свой счёт переделывает те участки, которые вызывают сегодня нарекания», – обозначил один из таких объектов Анатолий Локоть.

По словам мэра Новосибирска, устранение недостатков ремонта является как раз следствием нормального контроля со стороны муниципалитета и «подрядчики знают, что не выполнив все требования по качеству ремонта они не получат оплату».

Напоминаем читателям, что работы по ремонту Октябрьского моста выполняет ООО «СтройСити». 20 сентября в ходе оперативного совещания с губернатором региона мэр Новосибирска прогнозировал, что работы на объекте подрядчик закончит в течение недели.