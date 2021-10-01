В Новосибирске построят еще один дилерский центр CHERY

Группа компаний «Автолига» Игоря Кошкина возведет полнофункциональный дилерский центр корейской марки CHERY, который будет располагаться на улице Станционной рядом с действующим автокомплексом. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в российском представительстве CHERY.

Напомним, что первоначально единственным официальным дилером CHERY в Новосибирске был холдинг «Трансервис» Александра Бойко. В 2005 году он не только продавал автомобили CHERY в Новосибирске, но и планировал строительство в городе завода для их производства мщностью 25 тыс автомобилей в год. Вместе с тем, проект не был реализован из-за изменившихся условий господдержки на федеральном уровне, а автодилерский бизнес холдинг «Трансервис» в 2007-2008 годы продал московскому «Автомиру», который впоследствии поменял портфель брендов в Новосибирске.

Группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина включает в себя компании «УАЗ Центр», «Автолига», «Луна Авто», «Клондайк Авто», «СЦМТС»

На сегодня в городе работает 3 официальных дилера китайской марки CHERY – «Сибавто» с салоном на Большевистской, «Сибтрансавто» (входит в состав кемеровской ГК «Сибинпэкс») с салоном на Петухова и «Луна Авто» (ГК «Автолига») с салоном на Станционной. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 1 полугодии 2021 года в Новосибирске было продано 307 новых автомобилей CHERY. Для сравнения: за этот же период в Красноярске было реализовано 372, в Омске — 126 новых автомобилей CHERY.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в российском представительстве китайской марки, действующий партнер компании «Луна Авто» намерен построить и открыть полнофункциональный дилерский центр CHERY, который будет располагаться рядом с действующим салоном на Станционной. «Дилер идёт в соответствии с графиком и поэтому надеемся, что план по открытию состоится уже в этом году», – пояснила руководитель пресс-службы «CHERY Россия» Евгения Никитена-Кацарская. Она также добавила, что дилерский центр будет отвечать и соответствовать самым последним стандартам CHERY.

По данным мэрии Новосибирска компанией «УАЗ Центр» Игоря Кошкина было получено разрешение на строительство объекта капитального строительства на улице Станционной. Исходя из документов от 26 мая 2021 года, площадь застройки здания составляет 1242,6 кв.м., площадь застройки площадки открытого складирования — 1811,4 кв.м.

Напомним, что группа компаний «Автолига» основана Игорем Кошкиным. У компании три дилерских центра, двое из которых расположены на Богдана Хмельницкого и один на Станционной («Луна Авто»). Изначально площадка на Станционной принадлежала тюменской компании «Автоград», которая в 2008-2009 годы планировала построить на ней несколько дилерских центров (Mitsubishi, Ford, BMW, Jaguar, Land Rover), однако из-за кризиса заморозила все проекты в Новосибирске, успев только начать строительство салона Mitsubishi. В 2017 году компания продала Игорю Кошкину свою площадку в Новосибирске, и на этом месте был построен дилерский центр «Луна Авто». На сегодня в нем располагаются бренды УАЗ, Peugeot, Citroen, Isuzu, CHERY, FAW.

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