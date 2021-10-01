Новосибирский Сбер стал лауреатом конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

29 сентября в большом зале правительства Новосибирской области состоялась награждение финалистов конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», где новосибирский Сбербанк получил награду в номинации «Банки».

Конкурсный отбор среди предприятий Новосибирской области провели Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Межрегиональная Ассоциация Экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское Соглашение», Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторская Палата Сибири и ИД «Сибирское слово» – деловой журнал «Совет директоров Сибири».

«Эта награда – большая честь для меня и общая победа всех сотрудников Новосибирского отделения Сбера, ведь каждый внёс свой вклад в общий успех, – сказал управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Быть лидером — это большая ответственность, мы намерены сохранить наши позиции в банковском сообществе. И, конечно, продолжим работу по совершенствованию наших сервисов и развитию экосистемы, ядром которой является банк».

Организаторы конкурса высоко оценили вклад Сбера в развитие деятельности предприятий Новосибирской области на внутреннем и внешнем рынках в интересах отечественного потребителя, а также отметили положительное влияние на предпринимательский климат. Награду управляющему Новосибирским отделением банка Николаю Шилову вручил вице-президент МАРП, председатель Совета НГТПП, президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов.