«МегаФон» выяснил, где отдохнули новосибирцы этим летом

Сибирь нравится жителям Новосибирска больше, чем краснодарские курорты и отдых в столице. Самые желанные места для путешествий у жителей региона в 2021 году – Алтай, Хакасия, Тува, Томск и Красноярск. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав миграцию мобильного трафика своих абонентов этим летом.

Растущий интерес новосибирцев к поездкам в близлежащие регионы наблюдается уже 4 сезон. В среднем каждый 5 житель Новосибирской области отправляется за впечатлениями в соседние края. В этом году абоненты «МегаФона» сгенерировали в сибирских путешествиях 95% от общего трафика в поездках по стране. Активнее всего отдыхающие общались по телефону и онлайн в июле и августе – это самый популярный период для летних отпусков в регионе.

«Абоненты из Новосибирской области любят отдыхать летом недалеко от родного региона, что подтверждает растущий трафик в соседних городах, – комментирует директор Сибирского филиала компании «МегаФон» Галия Сайфутдинова. –Инфраструктура связи от Новосибирска до Хакасии дает возможность комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами в дороге, на отдыхе. Активное строительство сети 4G позволило увеличить скорость передачи данных в популярных городах Сибири в среднем на 13%».

Самым популярным местом отдыха остается Республика Алтай: каждый летний сезон трафик в поездках к берегам Катуни увеличивается в среднем в 1,7 раза. Алтайской природой приезжают вдохновляться более 30% новосибирцев от общего числа сибирских путешественников. Гастрономическим приключениям в Красноярске и культурно-образовательному туризму в Томске и отдают предпочтение 9% и 7% новосибирцев соответственно.

Ранее, напомним, аналитики «МегаФона» изучили с помощью Big Data данные о перемещениях сибирских абонентов за границу и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом число выезжающих за рубеж выросло почти в 2 раза. Но все же их оказалось на 40% меньше, чем в допандемийном 2019 году.