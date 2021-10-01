Новосибирских предпринимателей научат создавать успешный бизнес формата «у дома»

С 5 по 19 октября на базе новосибирского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» НОО «ОПОРА РОССИИ» и минпромторг Новосибирской области проведут бесплатный тренинг для предпринимателей «Магазин у дома: наука выживания».

Уже второй год Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» в сотрудничестве с министерством промышленности и торговли Новосибирской области и центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проводят тренинги для предпринимателей, имеющих торговые точки формата «у дома» или планирующих открыть таковые.

Цель бесплатного курса «Магазин у дома: наука выживания» состоит в том, чтобы помочь бизнесменам создать свой доходный и устойчивый бизнес в сфере розничной торговли, который соответствовал бы всем требованиям законодательства.

В ходе тренинга будут раскрыты все нюансы работы «магазина у дома» – вопрос выбора налоговой стратегии, определения оптимальной локации для магазина, навигации внутри торговой точки, выкладки товара, ассортиментной матрицы. Не останутся без внимания и технические аспекты деятельности: работа с ЕГАИС, «Меркурием», онлайн-кассой, маркировкой, электронным документооборотом.

Дополнительно в рамках обучения будут рассмотрены вопросы пожарной безопасности, требования Роспотребнадзора и защиты прав потребителей, темы бизнес-моделей и бизнес-планирования. Помимо лекций опытных спикеров в центре «Мой бизнес», в рамках курса запланировано посещение реальных торговых точек с наглядной демонстрацией различных аспектов их организации и работы.

Тренинг «Магазин у дома: наука выживания» будет проводиться с 5 по 19 октября 2021 года. Куратором проекта выступает вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева. По окончании цикла из семи встреч участники курса получат сертификаты о его прохождении.

Открытие программы состоится 5 октября в 13.00 в большом зале центра «Мой Бизнес», по адресу: улица Сибревкома 9, этаж 1. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://mbnso.ru/projects/obuchayushchie-programmy/magazin-u-doma-nauka-vyzhivaniya/