Новосибирского врача приговорили к штрафу за продажу больничного

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшему хирургу городской больницы №4 за незаконную выдачу больничного листа. Медик признал вину и отделался штрафом в 25 тысяч рублей.

Калининский районный суд Новосибирске вынес приговор бывшему хирургу городской больницы №4 Эльнуру Гусейнову. Ему вменили ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщили в прокуратуре региона 1 октября.

Как установили в суде, в апреле 2020 года врач получил через посредника взятку в размере 3 750 руб. за незаконное оформление и выдачу листка нетрудоспособности жительнице Новосибирска, с которой заранее договорился о сделке. При этом хирург не осмотрел женщину.

«В суде Гусейнов вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном. Суд окончательно приговорил мужчину к штрафу в размере 25 тыс. рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в законную силу ещё не уступил.

Напомним, в сентябре суд вынес приговор посреднице в передаче взятки главе комитета рекламы мэрии Новосибирска.