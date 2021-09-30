Подрядчика «Норникеля» проверяют после массового отравления в заводской столовой

На предприятии, выполняющем работы для «Норильского никеля» в Норильске Красноярского края, зафиксировано массовое отравление – после посещения заводской столовой в больницу попали более 40 человек. Роспотребнадзор проводит расследование.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование на ООО «Велесстрой», 44 сотрудника которого госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции лёгкой и средней степени тяжести. Все заболевшие питались в столовой организации, которую после случившегося временно закрыли.

Как сообщили в ведомстве 30 сентября, нарушения уже выявлены.

«Проведён отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания», — рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

В отношении юридического лица возбуждены административные дела по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Известно, что ООО «Велесстрой» выполнят в Норильске строительные работы по проекту нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе «Норникеля».

Напомним, в декабре 2020 года было зафиксировано массовое отравление в детском саду Иркутской области.