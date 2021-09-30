Ещё два подъезда «проблемного» дома на Есенина достраивают в Новосибирске

В Новосибирске продолжается возобновлённое строительство крупного «проблемного» объекта на улице Есенина. Уже почти готово шесть подъездов из восьми, сообщили в правительстве региона 30 сентября.

Как рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на выездном совещании в четверг, возведение долгостроя на улице Есенина, 65 в Новосибирске продолжается благодаря применению механизма масштабных инвестиционных проектов.

Сейчас с помощью МИПов достраивается вторая очередь – пятый и шестой подъезды и уже начаты работы на третьей – седьмой и восьмой подъезды.

Алексей Колмаков сообщил, что первая очередь дома – четыре подъезда — уже завершена, в достроенной части живут люди. Оставшаяся часть здания, которая достраивается с помощью масштабных инвестиционных проектов, – ещё четыре подъезда – разделены на две очереди, так как их возводят разные застройщики.

«Первые средства в рамках МИП, заключённого с ГК «Вира-Строй», уже начали поступать на счёт ЖСК. По первому МИП на достройку будет направлено 28 миллионов рублей. Кроме того, сегодня проходит согласование инвестпроекта, в рамках которого будет передано ещё 15 миллионов рублей на достройку объекта. Это позволит полностью решить вопрос 88 дольщиков. Таким же способом планируется достраивать и третью секцию долгостроя – 7 и 8 подъезды. После завершения строительства последних двух подъездов будут решены проблемы ещё 154 дольщиков», – рассказал Алексей Колмаков, отметив, что меры для ввода в эксплуатацию подбираются индивидуально для каждого проблемного дома.

Помимо этого, их бюджетов Новосибирской области и Новосибирска в 2020-2021 годах выделены субсидии для подключения дома к инженерным сетям, а также на лифты и благоустройство в общей сумме 18,2 млн руб. Господдержка для достройки дома таким образом составит 61,2 млн руб.

В пятом и шестом подъездах, к которым прилагаются помещения общественного назначения и подземная автостоянка, обустроены внутриподъездные и внутриквартирные перегородки, установлены системы отопления, электрики и водоснабжения, а также застеклены лоджии. В оставшиеся работы входят внутренняя отделка квартир и мест общего пользования, а также установка противопожарной системы. На третьей блок-секции началось строительство последних этажей.

С начала 2021 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию семь долгостроев, решены проблемы 1 650 обманутых дольщиков. Ещё 12 домов одобрены наблюдательным советом московской публично-правовой компанией «Фонд», при участии которой в регионе достраиваются проблемные объекты и оказывается поддержка собственникам долевого строительства. Восемь из этих домов благодаря ППК будет достроено, дольщикам оставшихся четырёх будут выплачены компенсации. Благодаря этому поддержку получат 2,5 тыс. человек.

На рассмотрении ППК «Фонд» находятся ходатайства по ещё 40 домам.

Напомним, в сентябре в Новосибирске после восьми лет ожидания был сдан долгострой на улице Кавалерийской.