Все фигуранты первого дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово признаны виновными

Суд в Кемерово признал виновными всех фигурантов первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», произошедшем в марте 2018 года. Им грозит от пяти до 14,5 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого.

Заводской районный суд Кемерово установил вину всех фигурантов первого уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого в марте 2018 года погибло 60 человек. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» 30 сентября.

По мнению суда, экс-директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, техдиректор торгового центра Георгий Соболев и управляющая заведением Надежда Судденок оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья детей, а также не соблюдали требования пожарной безопасности.

Обслуживающий пожарную сигнализацию Игорь Полозиненко и его подчинённый Александр Никитин также нарушили противопожарные требования, а охранник Сергей Антюшин оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Кроме того, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин обвинены в халатности.

Ранее всем фигурантам было предъявлено обвинение по соответствующим статьям. Прокуратура потребовала для них от пяти до 14,5 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого.

Суд также рассматривает другие уголовные дела, заведённые по факту трагедии. Их фигурантами стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и её сын Эдуард, подчинённая Комковой Светлана Шенгерей, совладелец ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, а также бывшие начальник ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, главный госинспектор Кемерово по пожнадзору Григорий Терентьев и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Первое уголовное дело в связи с трагедией было передано в суд в апреле 2019 года.

В августе оглашение приговора по уголовному делу было перенесено на неопределённый срок из-за карантина в СИЗО, где находилось несколько подсудимых.