Защита красноярского бизнесмена Быкова сообщила о неоказании медпомощи клиенту в СИЗО

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, заявил о неоказании клиенту медицинской помощи в СИЗО.

Адвокат Анатолия Быкова сообщил о том, что его клиенту не оказывают медицинскую помощь в СИЗО-1, где содержится бизнесмен. Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном на официальной странице Быкова в Instagram.

«С начала прошлой недели у Анатолия Быкова в СИЗО-1 стали фиксировать повышение давление. При норме 120, начали фиксировать порядка 160-170 и давление это не снижалось. Сам он чувствует себя нормально, но такие скачки давления чреваты определенными последствиями.<…>В этой связи фельдшер или врач, я не знаю, кто есть в СИЗО-1, выписала Анатолию Петровичу направление в лечебно-исправительное учреждение КТБ-1, которое находится на улице Маерчака и входит в систему ГУ ФСИН по Красноярскому краю, для более глубокого обследования и принятия решения о необходимости проведения лечения», — сказал адвокат Алексей Прохоров.

По словам адвоката, в четверг, 23 сентября, бизнесмен поступил в КТБ-1, где его обследовали и подтвердили высокое давление. На следующий день Быкову прописали курс лечения с большим количеством препаратов. По словам Прохорова, курс лечения предполагал не менее 10 дней и должен был начаться с понедельника, 27 сентября.

«В понедельник вечером, по требованию СИЗО-1, Анатолий Петрович не получив лечения, которое ему было назначено, был направлен обратно в СИЗО, где и находится в настоящее время. <…> Давление его остается повышенным, в СИЗО-1 никакого лечения ему не оказывается», — уточнил Прохоров.

Адвокат сообщил ТАСС, что направил жалобы уполномоченному по правам человека по Красноярскому краю Марку Денисову, региональному прокурору Роману Тютюнику и руководству краевого ГУ ФСИН.

Напомним, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обвинили по ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). В начале сентября суд вынес приговор Быкову и назначил ему наказание в виде 13 лет колонии. Ранее гособвинение требовало для него 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Позже, в середине сентября, стало известно, что защита бизнесмена оспорит приговор за двойное убийство.

В отношении Анатолия Быкова рассматривается ещё ряд уголовных дел, в числе которых — организации преступного сообщества, подстрекательство к покушению на убийство по найму. Он находится под стражей с мая 2020 года.