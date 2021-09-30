Бывший глава сибирского «МегаФона» возглавил крупный телеком-оператор в Узбекистане

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» совместно с партнерами из Узбекистана официально завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Возглавил его бывший гендиректор узбекистанского телеком-оператора Ucell Владимир Кравченко, которого сменил в должности представитель «МегаФона» Андрей Шишковский, в прошлом возглавлявший сибирское представительство.

По сообщению договаривающихся сторон, в состав Digital Holding внесено 100% уставного капитала Ucell (ООО «COSCOM»), дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона также направит в развитие СП 100 млн долларов. 51% акций Digital Holding будет принадлежать компании «Диджитал Инвест», совместному предприятию «МегаФона» и «ЮэСэМ Телеком», 49% – Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

«Уверен, что экспертиза «МегаФона» и наших партнеров «ИКС Холдинг» и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания СП, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу, – подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан. – От «МегаФона» мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам».

«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% телеком-оператора «МегаФон» и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» – USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

Новым генеральным директором Ucell вместо Владимира Кравченко, который возглавил Digital Holding, стал Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию «МегаФона» в России, а еще раньше руководивший представительством компании в Сибири. На этой должности его сменила Галия Сайфутдинова, которая также возглавляет новосибирский филиал «МегаФона». ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

«Создание совместного предприятия, приход на рынок такого сильного игрока как «МегаФон» будет способствовать внедрению передовых технологических решений, – прокомментировал советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров. – Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи».