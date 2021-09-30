В сентябре НПО «ЭЛСИБ» успешно завершило приемо-сдаточные испытания турбогенератора ТФ-130-2У3 для Пермской ТЭЦ-9. Испытания проводились в присутствии представителя заказчика и показали полное соответствие электрической машины заявленным техническим показателям. Турбогенератор готов к отгрузке. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Сейчас на Пермской ТЭЦ-9 мы реализуем важнейший проект в рамках федеральной программы модернизации тепловых электростанций ДПМ-2. Турбогенераторы серии ТФ с воздушным охлаждением поставляются на Пермскую ТЭЦ-9 взамен выработавших свой ресурс турбогенераторов с водородным охлаждением. Турбогенератор ТФ-130 заменит электрическую машину мощностью 120 МВт. Для сотрудников ТЭЦ замена оборудования станет ощутимым этапом в развитии станции и значительно повысит ее эффективность», — сказал технический директор — главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Вячеслав Тимашев.

Ранее, в августе 2021 года, ЭЛСИБ завершил отгрузку турбогенератора ТФ-80-2УХЛ3 для Пермской ТЭЦ-9.

ПАО «Т Плюс» – давний партнер НПО «ЭЛСИБ» ПАО. В рамках первого этапа федеральной программы модернизации тепловых электростанций ЭЛСИБ поставил на объекты этой энергокомпании 10 турбогенераторов общей мощностью 798 МВт.

Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части города Перми, а также обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего промышленного комплекса. Установленная электрическая мощность станции – 435 МВт. Сегодня Пермская ТЭЦ-9 – самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс», она составляет 1049,8 Гкал/ч.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное предприятие тяжелого энергомашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. На сегодня ЭЛСИБ имеет полный инженерно-производственный цикл: от проектирования и изготовления до сервисного обслуживания турбо- и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.