Депутат Госдумы от Новосибирской области будет представлять Омскую область в Совете Федерации

На первом после каникул заседании Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва депутаты избрали Дмитрия Перминова сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ от регионального парламента.

Кресло представителя в СФ от Омской области освободилось в мае текущего года, после того, как этот пост покинул бывший глава региона, сейчас руководитель ООО «Газпром Межрегионгаз Север» Виктор Назаров.

Теперь уже бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Перминов, выдвинутый «Единой Россией», с осени 2016 года представлял в федеральном парламенте Новосибирскую и Омскую области. В Госдуме Дмитрий Перминов состоял в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Дмитрий Перминов родился в Омске. Во время службы в рядах Внутренних войск в 1999 году в Дагестане спас сослуживцев, выбросив из окопа гранату противника, при этом сам пострадал от взрыва. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя РФ.

Напомним, накануне стало известно о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал мандат депутата Госдумы второму секретарю новосибирского обкома КПРФ Ренату Сулейманову. Градоначальник шёл первым номером в списке кандидатов коммунистической партии в Госдуму РФ по региональной группе Новосибирской и Кемеровской областей — Кузбасса. Он объявил о намерении остаться мэром Новосибирска 24 сентября в ходе пресс-конференции.