Свыше 2,6 тыс. жителей Новосибирской области посетили школы родственного ухода в 2021 году

В 2021 году школами родственного ухода воспользовались в 2,5 раза больше жителей Новосибирской области, чем в 2020 году — 2 603 человека, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области в рамках реализации пилотного проекта по формированию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами создана 41 школа родственного ухода. В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2 603 жителя региона.

Заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов 29 сентября посетил р.п. Коченево, где действует одна из школ родственного ухода. Такие школы — одно из приоритетных направлений пилотного проекта по формированию в регионе системы долговременного ухода проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект реализуется под контролем региональных властей.

«Регион участвует в проекте второй год. Причем пилот реализуется сразу во всех муниципальных образованиях, что позволяет увидеть тот масштаб и положительные результаты, которые выделяют Новосибирскую область среди других субъектов РФ. В настоящее время школы родственного ухода открыты в 34 муниципальных образованиях Новосибирской области на площадках комплексных центров социального обслуживания населения. В 2021 году услугами школы уже воспользовались 2 603 жителя региона, что превышает показатель прошлого года в 2,5 раза», — рассказал Владимир Машанов.

Директор МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района» Вадим Гридасов сообщил, что основную целевую аудиторию слушателей действующей в муниципальном образовании школы составляют родственники, в чьих семьях проживают пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в посторонней помощи.

Для слушатель школы разработана образовательная программа, которая включает в себя основы геронтологии, профилактику осложнений заболеваний, правила питания и кормления, проведение общегигиенических процедур и другое.

Занятия включают изучение теоретических основ и практических навыков современного ухода, что позволяет организовать для человека с ограниченными возможностями здоровья оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации в привычной для него обстановке в окружении семьи. При необходимости, сотрудники школы родственного ухода могут выезжать на дом. Отметим, за прошедший месяц обучение в школах родственного ухода прошли почти 650 человек.