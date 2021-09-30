Новосибирский ученый рассказал об отличиях ОРВИ от коронавируса

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых рассказал «Континенту Сибирь» об отличительном признаке ОРВИ от COVID-19.

По словам ученого, острую респираторную вирусную инфекцию (простуду) от коронавируса практически невозможно отличить. Чтобы понять характер заболевания следует сдать ПЦР-тест на SARS-CoV-2, который и поможет определить болезнь.

«Есть лишь один универсальный отличительный признак, по которому можно охарактеризовать заболевание коронавирусом – это пропажа обоняния. На текущий момент, можно утверждать с практически стопроцентной уверенностью – если пропало обоняние (вкус и запах), это ковид. Вероятно, человек является не только носителем, но и распространяет вирус. В этом случае следует сидеть дома, обязательно носить маску при контактах с другими людьми. Иначе можно заразить много людей», — уточнил Сергей Седых.

Эксперт отметил, что сложнее коронавирус как в начале пандемии, так и сейчас, переносят люди с хроническими заболеваниями.

«Чаще от коронавирусной инфекции, точнее от осложнений после неё, умирают пожилые люди. Когда у человека были проблемы с почками, легкими, сердцем и теми органами, которые уже были поражены ранее, то при COVID-19 ситуация с заболеванием только усугубляется», — поделился ученый.

Поэтому, как считает Сергей Седых, новосибирцам стоит продолжать соблюдать профилактические меры для снижения риска заболевания COVID-19: вакцинироваться и ревакцинироваться (через полгода после выздоровления или вакцинации), а также носить маски в общественных местах.

Ранее ученый рассказал, чем грозит четвертая волна COVID-19 и можно ли от неё защититься.