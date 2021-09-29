На улице Сержанта Коротаева в Новосибирске обустроили тротуар

Вдоль улицы Сержанта Коротаева в Кировском районе Новосибирска обустроили тротуар. Работы велись за счет средств муниципальной программы, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Новосибирске вдоль улицы Сержанта Коротаева обустроили тротуар по муниципальной программе. Там же продолжается ремонт проезжей части, но уже на областные средства. Завершить работы планируется к концу текущей недели — ремонт ведется в круглосуточном режиме. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

«Дорожные работы сегодня ведутся не только на центральных улицах, но и в отдалённых районах. Улица Сержанта Коротаева очень важна для обеспечения транспортной доступности Северо-Чемского жилмассива. Здесь большой поток автомобилей и общественного транспорта. Дорога была в очень плохом состоянии, мы приступили к ее ремонту, как только у нас появилась возможность. Нам удалось сэкономить в процессе проведения конкурсных процедур. Таким образом, к списку из 85 объектов, на которые деньги были выделены решением Законодательного собрания Новосибирской области, добавилось еще 11 участков. Один из них – улица Сержанта Коротаева», — сказал Анатолий Локоть.

Участок протяженностью 670 метров от улицы Комсомольской до улицы Оловозаводской начали ремонтировать несколько дней назад. Уже сегодня здесь выполнено фрезерование проезжей части и началась укладка нового асфальта. Предварительная стоимость работ на участке составляет 5,1 млн рублей. В рамках ремонта на участке также обустроили тротуар, которого ранее здесь не было. Работы обошлись в 700 тыс. рублей, они велись за счет средств муниципальной программы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что в городе продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Из 35 объектов, на который ведутся работы, 17 уже сданы, один — в процессе сдачи, а остальные 8 переходят на следующий год.

«Напряженно работаем над завершением объектов БКД — погожих дней остается всё меньше, поэтому все силы брошены на это. Продолжаются отсыпка дорог частного сектора. Щебенка позволяет вести работы в непогоду и даже при отрицательных температурах, так что здесь время у нас еще есть. Фронт работ в этом году большой, говорить об окончании пока рано. Из тех планов, что мы ставили, 80% уже выполнено», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что на нескольких улицах в центре Новосибирска пропали тротуары.