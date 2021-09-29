Новосибирский производитель одноразовой медицинской одежды на 37% увеличил производство благодаря нацпроекту

Компания «Здравмедтех-Новосибирск», выпускающая одноразовую медицинскую одежду и специализированные операционные хирургические комплекты, завершила активную стадию реализации нацпроекта «Производительность труда». Предприятие на 37% увеличило выпуск продукции на пилотном потоке и на 19% — скорость выпуска продукции.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в компании «Здравмедтех-Новосибирск» в марте 2021 года. В качестве пилотного был выбран поток по производству комплекта одежды и белья хирургического одноразового стерильного. Причиной выбора стала значительная доля в выручке предприятия.

Для оптимизации производственного процесса были не только применены инструменты бережливого производства, но и реконструирован эталонный участок – цех упаковки. Площадь цеха увеличена на более чем 400 кв. метров за счёт переноса бытовых помещений (гардеробных и т.д..), сноса стен и перепланировки. Специалисты разделили производственные потоки стерильной и нестерильной продукции за счёт выстраивания двух линий. Закуплено новое оборудование.

В рамках нацпроекта 74 сотрудника предприятия прошли обучение.

«Участие в национальном проекте позволило нам иначе взглянуть на свои производственные процессы, увидеть потери и усовершенствовать работу. Специалисты Регионального центра компетенций АИР провели анализ нашей деятельности и помогли реконструировать работу ключевого цеха. Как результат — на пилотном потоке на 37% увеличена выработка продукции в смену, на 29% снижен уровень незавершенного производства, на 19% сокращено время протекания процесса. Сегодня в планах у нас продолжать наращивать объёмы производства. Для этого в том числе мы планируем с 1 октября открыть производство на 50 рабочих мест в Чулыме и с ноября Барабинске. В Барабинске численность сотрудников также составит около 50», — сказал генеральный директор «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

В компании надеются, что таким образом удастся решить проблему с кадрами.

Кроме того, важным этапом расширения производства предприятия стало открытие нового административно-производственного корпуса площадью 1 тыс. кв. метров. Запуск корпуса позволит «Здравмедтех-Новосибирск» увеличить выручку на 30%. Первую продукцию на новой площадке компания планирует выпускать с 1 квартала следующего года. В цехе будут производить медизделия для тяжелобольных — подгузники для взрослых и гигиенические салфетки для лежачих больных.

«Планы компании по созданию подразделений в районах области позволят создать десятки новых рабочих мест, задействовать трудовые ресурсы, которые исторически сложились в этих районах, поскольку ранее там были крупные швейные фабрики. В феврале «Здравмедтех-Новосибирск» уже открыл производство в Татарске и мы видим, что этот проект стал успешным. В начале года там работало 25 человек, сейчас уже порядка 70. До конца года численность сотрудников в Татарске планируется увеличить до 100 человек. Участие в нацпроекте позволит компании значительно нарастить объемы производства, а значит, новые цеха могут появляться и на других территориях Новосибирской области», — сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Предприятие «Здравмедтех-Новосибирск» образовано в 2003 году, специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и хирургических комплектов, используемых при оказании различных видов медицинской помощи и высокотехнологичных хирургических операциях.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский РЦК подтвердил профессионализм в сфере производительности труда.