Новосибирец умер от коронавируса в 33 года

По данным на среду, от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за сутки скончались 13 пациентов. Среди них – мужчина 33 лет.

Как сообщили в штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции по Новосибирской области, 29 сентября в регионе зарегистрировано 172 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 166), 13 человек от заболевания скончались (28 сентября – 11 человек). Это мужчины 33 и 83 лет и 11 женщин в возрасте от 61 года до 75 лет.

Всего от коронавирусной инфекции в Новосибирской области умерло 2 975 человек.

В инфекционных стационарах региона от заболевания лечатся 1 888 человек, 196 человек находятся в реанимации. Искусственная вентиляция лёгких требуется 25 пациентам.

В Кузбассе, по данным на 29 сентября, зарегистрировано 164 новых случая коронавируса (28 сентября – 160), пять заболевших скончались (28 сентября – столько же). Медицинскую помощь в регионе получают 1 265 больных с COVID-19, а в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 9 349 жителей Кемеровской области.

В Алтайском крае зафиксирован 251 новый случай коронавирусной инфекции (28 сентября – 248), 19 человек от заболевания умерли (28 сентября – 20 человек). На лечении в инфекционных стационарах находится 2 804 человека, у 403 подтверждена вирусная пневмония. 514 человек тяжело переносят заболевания, 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 13 смертей от коронавируса также было зафиксировано в Новосибирской области 24 сентября.