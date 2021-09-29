Новый ресторан открылся в помещении легендарного ресторана «Классика» в Новосибирске

Мясной ресторан открылся в цокольном этаже здания на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского. FILET #мяsObar занял помещение, в котором до него работали не менее 8 заведений.

Открытие FILET #мяsObar состоялось 25 сентября и ознаменовалось огненным шоу от шеф-повара Анатолия Штайгера. «Это проект в самом центре Сибири, который сочетает в себе разные технологии приготовления и сочетания различных кухонь мира. Особое внимание мы уделили мясу: в нашем меню есть блюда из локальной сибирской кухни, а так же, фермерские продукты. Честная и открытая кухня, в которой мы ничего не скрываем и не таим от Вас секретов», – написал создатель авторского меню на странице заведения в Instagram. Ранее Анатолий Штайгер работал в картинг-бар-ресторане Mishkin&Mishkin, который в 2017 году завели в регион омские бизнесмены, совладельцы «Ралли Сибирь». В начале сентября стало известно, что это заведение выставлено на продажу.

Генеральный директор FILET #мяsObar – Олег Трофимов. По данным сервиса Rusprofile, полный тезка Олега Сергеевича Трофимова – директор и соучредитель ООО «Русавто», директор и учредитель ООО «Континент» (перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами) и ООО «Трансремсерсвис».

Мясной бар занял помещение, в котором в 2001 году открылся культовый для Новосибирска того времени ресторан «Классика» (еще раньше здесь располагался ресторан «Палермо», потом ночной клуб Axis). Соучредителями заведения являлись ресторанный холдинг New York Pizza (NYP) и новосибирский банкир Игорь Ким. Инициатором проекта был в то время директор NYP, а сегодня соучредитель сети ресторанов в Новосибирске и Москве Денис Иванов, он же занимался созданием и развитием ресторана. В 2004 году новым владельцем «Классики» стал известный новосибирский предприниматель Александр Ладан. В 2010 году заведение было переименовано в «Онегин». А в 2012 году ресторан был выставлен на продажу. Преимущественное право покупки заведения было у управляющего рестораном Романа Якунина. Он этим правом воспользовался, и на месте «Онегина» появился ресторан Le Buffet. Затем в этом помещении работали такие заведения, как «Квартира», «Буду через 5 минут» (основателем являлся экс-глава регионального филиала «Ренессанс Страхования» Евгений И), а также Boroda.

В этот же день, 25 сентября, в Новосибирске открылся ресторан высокой японской кухни OKABE. Новосибирцы уже активно обсуждают в соцсетях цены в меню заведения. Например, стоимость рибая в ресторане составляет 9900 рублей, а премиального стейка стриплойн – 10500. «СЭТ B» (суши и роллы) обойдется гостю заведения в 17775 рублей.