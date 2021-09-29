Директор кемеровского «Сибуправтодора» задержан за взятку

Директор кемеровского филиала ФКУ «Сибуправтодор» задержан по обвинению в получении взятки. По версии правоохранителей, он предложил покровительство руководителю дорожной фирмы за дорогостоящий ремонт своего автомобиля.

В Кузбассе задержан 55-летний директор кемеровского филиала ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства». Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), сообщили в СУ СКР по региону 29 сентября.

По версии следствия, в период с марта по июнь 2020 года глава филиала предложил знакомому директору автодорожного предприятия покровительство в виде беспрепятственного подписания актов выполненных работ по госконтрактам. За это он попросил у руководителя фирмы отремонтировать свой личный автомобиль.

«49-летний мужчина согласился на данные условия и дал указание подчиненному сотруднику оплатить из бюджета организации работы по ремонту автомобиля 55-летнего директора филиала. Таким образом, ремонт автомобиля обошёлся на общую сумму более 386 тысяч рублей», — рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Как отмечают в следственном комитете, подчинённый знал о незаконности сделки. В его отношении, а также в отношении взяткодателя возбуждены уголовные дела.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Кемеровской области. Правоохранители провели обыски дома у обвиняемого, они изъяли всю необходимую документацию.

Руководителю филиала дорожного управления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина не сотрудничает со следствием и не признаёт вину.

Согласно информации на сайте «Сибуправдора», директором кемеровского филиала является Юрий Глинкин.

Напомним, в августе до 25 октября был продлён арест экс-заместителю министра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому, обвинённому по громкому делу о взятках в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Уголовное дело за передачу взяток главе управления в отношении Ставицкого было заведено в марте. Глава ТУАД Михаил Чуманов был задержан в конце 2020 года.