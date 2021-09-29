Рэпер Face заявил об отмене концертов в Новосибирске и Красноярске из-за давления властей

Рэп-исполнитель Face сообщил об отмене выступлений в Новосибирске и Красноярске из-за угроз со стороны региональных властей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Иван Дремин (псевдоним — Face) заявил об отмене выступлений в Новосибирске и Красноярске. По словам артиста, на площадки, где планировались концерты, оказывалось давление со стороны властей.

«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др.», — написал на своей странице в Instagram рэпер.

По словам Ивана Дремина, в Новосибирске на площадку, где должен был состояться концерт, позвонили из министерства культуры региона, в Красноярске — из администрации города. В Омске, по словам артиста, на площадку позвонили из силовых структур.

«Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций — Роспотребнадзор, пожарники. <…> Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей», — написал Face.

Он, в частности, упомянул, что высказывался в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального во время его голодовки.

Концерт в Новосибирске должен был состояться 1 октября в лофт-парке «Подземка». Руководитель площадки Александр Гинтер сообщил «Континенту Сибирь», что мероприятие отменили из-за продления коронавирусных ограничений на территории региона.

«Конкретно в нашей истории никакие силовики и чиновники не звонили. Не знаю, что в других городах, у нас простая ситуация — даты (концертов — прим. «Континент Сибирь») назначаются не за один день, а за полгода. В Новосибирской области действовали коронавирусные ограничения до 30 сентября. Мы, когда заключали договора и предоставляли площадки, рассчитывали, что с 1 октября будут послабления, но на этой неделе стало понятно, что их не будет — в лучшем случае продлят то, что есть. При том объеме посетителей, вместимости площадки, мы не в состоянии выполнить коронавирусные требования», — рассказал Александр Гинтер.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила «Континенту Сибирь», что организаторы концерта могли отказаться от его проведения из-за продления режима повышенной готовности в регионе.

«В связи с продлением режима повышенной готовности, принятым на штабе по противодействию COVID-19 до 30 ноября 2021 года все, кто планировал концерты, сочли, что 50% заполняемости залов невыгодна, и отсутствие танцпола сократит количество зрителей», — сказала Наталья Ярославцева.