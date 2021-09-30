Незадолго до своего 65-летия Новосибирский завод полупроводниковых приборов объединил свои мощности с еще одним близким ему предприятием – НПП «Восток». Но это объединение может стать важным элементом совместного предприятия с одним из локомотивов российской экономики.

Это последний юбилей, который НЗПП встречает «по старому стилю». В феврале 2020 года, напомним, завод объединился с НПП «Восток» и к сегодняшнему дню провел полную взаимную интеграцию двух предприятий. И отныне летоисчисление «НЗПП Восток» – так теперь называется компания – ведется от основания «старшего» партнера, то есть «Востока».

«Решение об объединении «НЗПП с ОКБ» с родственным предприятием НПП «Восток» было принято и реализовалось в непростое время для всей микроэлектронной промышленности, – отметил в ходе церемонии 65-летия генеральный директор объединенного предприятия Владимир Исюк. – Уже полтора года оба предприятия работают в едином составе, ставят единые цели и планы, что эффективно оптимизирует рабочие процессы и, как следствие, экономику. Поэтому, уверен, правильно считать датой начала трудовой деятельности объединенного предприятия дату его самого первого образования, а именно 1949 год, когда был образован НИИ 617 – будущий НПП «Восток»».

Следующей «круглой» датой предприятия станет 2024 год, когда «НЗПП Восток» отпразднует свое 75-летие.

На праздничной церемонии коллектив завода получил поздравления от представителей власти, бизнеса, финансовых организаций и многих других. Среди них был и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поздравил юбиляров «как радиоэлектронщик радиоэлектронщиков». «Я помню как еще студентом, заходя в аудиторию – лекция как раз была по полупроводникам – увидел на доске надпись «наши транзисторы – самые большие транзисторы в мире». Кто-то такое написал, – вспомнил мэр. – Тогда было смешно. Сейчас мне стыдно за то, что мы смеялись. Потому что наступили девяностые, и мы поняли, насколько важна элементная база, основа технологического могущества страны, ее независимости, ее будущего. И я выражаю огромную благодарность за то, что вы смогли через это пройти. И работать дальше».

Юбилей «НЗПП Восток» 1 of 40

От имени правительства области завод поздравили заместитель губернатора Сергей Сёмка и министр промышленности и торговли Андрей Гончаров, который вспомнил о том, что в ходе недавнего форума InPark-2021 «НЗПП Восток» посетил в том числе директор департамента региональной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко. «И он был, можно сказать, в культурно-производственном шоке – вспоминает министр. – От того, как много всего вы производите на таком сложном рынке. Мы уверены, что ваши компетенции будут только прирастать».

Участники праздника очень много внимания уделяли истории и совершенным достижениям предприятия, о которых «Континент Сибирь» сделал развернутый материал, но президент АО «Элемент», головной компании «НЗПП Восток» Илья Иванцов, который также присутствовал на церемонии, сделал акцент на дальнейших планах работы. «В 2022 году завершается федеральная целевая программа и открывается новая страница в развитии предприятия. И мы уже прорабатываем новую программу развития», – сообщил он.

Курс, по словам Ильи Иванцова, уже проложен. В июне, вскоре после перехода объединенного завода на работу под новым именем «НЗПП Восток», «Элемент» подписал соглашение с корпорацией «Росатом» об участии в совместном предприятии по созданию компонентов для АСУ ТП. «Рынок этих продуктов просто колоссальный» – подчеркнул он. И площадкой для выпуска полупроводниковых компонентов этих изделий станет как раз «НЗПП Восток».

«Я уверен, что этот проект очень скоро усилит мощь завода, – резюмирует Илья Иванцов. – Все изделия, которые нами конструировались, были успешно приняты и активно внедряются. Я считаю, что предприятие справится и с этой работой».