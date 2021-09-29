Ушел из жизни учредитель одного из старейших сибирских дилеров Mercedes-Benz

29 сентября стало известно о смерти Сергея Курьянова, генерального директора и учредителя компании «Орион», официального дилера Mercedes-Benz в Красноярском крае. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании.

«Сергей Иванович Курьянов внес огромный вклад в развитие автобизнеса в Красноярске, на протяжении 25 лет успешно представляя легендарную марку Mercedes-Benz на территории Красноярского края. Сергей Иванович известен как человек высоких моральных принципов, твердых решений, широкой и доброй души», – говорится в официальном сообщении компании «Орион». Бизнесмен скончался 27 сентября. Причиной, по данным красноярских СМИ, было тяжелое хроническое заболевание.

Напомним, что дилерский центр Mercedes-Benz компании «Орион» работает в Красноярске с 1996 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 1 полугодии 2021 года в регионе было продано 160 новых автомобилей Mercedes-Benz, что позволило марке занять третью строчку среди премиум-брендов после BMW и Lexus.

Согласно рейтингу издания «Проспект Мира», Сергей Курьянов занимал 18 строчку в рейтинге самых состоятельных бизнесменов Красноярского края. Суммарная стоимость его активов оценивалась изданием более чем в 1 млрд рублей. Помимо ООО «Орион» Сергей Курьянов также являлся акционером ООО «Авторесурс» и ООО «Стройбизнес-Ресурс».

«Континент Сибирь» выражает соболезнования родным и близким Сергея Курьянова.

По данным компании «Орион», прощание с Сергеем Курьяновым состоится в пятницу 1 октября с 11:00 до 12:30 по адресу ул.Партизана Железняка д.1 Ж.