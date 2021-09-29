Две станции новосибирского метро закроют на два часа раньше в среду

График движения новосибирского метрополитена на левом берегу поменяется 29 сентября из-за строительства станции метро «Спортивная». Время работы «Студенческой» и «Площади Маркса» сократится на два часа.

Станции новосибирского метро «Студенческая» и «Площадь Маркса» 29 сентября будут работать до 22 часов, сообщает пресс-служба подземки. Это связано с работами по строительству станции метро «Спортивная», а именно – с необходимостью соблюдения требований технологии укладки бетона.

«Остальные станции Ленинской линии от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» по первому и второму пути будут работать в установленном порядке до 24:00 с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минут», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена, где также отметили, что движение электропоездов на Дзержинской линии тоже не изменится.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин упомянул в Instagram, что власти Новосибирской области рассматривают вопрос развития метро в Новосибирске.