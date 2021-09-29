Новосибирские комсомольцы «похоронили» российские выборы в видеоролике

Активисты новосибирской комсомольской ячейки выразили протест против результатов прошедших выборов в Госдуму и применения системы электронного голосования. Они сняли видеоролик, в котором «хоронят» избирательную процедуру.

Активисты новосибирской Дзержинско-Калининской комсомольской ячейки сняли и опубликовали в соцсетях видеоролик «Похороны выборов 2021». Таким образом они присоединились к акциям других комсомольских организаций, выразивших протест против результатов прошедшего голосования.

Как сообщает новосибирский обком КПРФ, комсомольцы, в частности, выступили против системы электронного голосования, применённой в этом году в Москве.

«Нашему комсомольскому отделению не оставалось ничего, кроме как похоронить убитые и искалеченные российские выборы. Сотни нарушений на избирательных участках, подкуп, кандидаты-однофамильцы, снятие оппозиционных кандидатов. Но, главное — сомнительные результаты электронного голосования в Москве. Всё это фактически убило честные выборы в нашей стране», — приводят слова активистов в пресс-службе новосибирского обкома.

В видеоролике изображается церемония похорон. На крышке гроба, который закапывают участники траурного мероприятия, написано слово «выборы», а в качестве надгробия используется урна для голосов избирателей, куда собравшиеся опускают бюллетени. На ней стоит подпись: «Наши голоса мертвы».

В качестве автора задумки указан первый секретарь Дзержинского районного отделения комсомола и депутат Молодёжного парламента Михаил Лаврентьев.

Ранее сообщалось о том, что КПРФ в Новосибирской области намерена обжаловать итоги выборов в Госдуму.