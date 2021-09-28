Красноярские депутаты предложили назвать станцию метро в честь умершего экс-мэра

Депутаты горсовета Красноярска выступили с инициативой назвать один из городских объектов в честь бывшего мэра Петра Пимашкова, скончавшегося в августе. Они обратили внимание на то, что благодаря экс-градоначальнику столица края неоднократно входила в лидеры по благоустроенности.

Депутаты Красноярского городского совета направили мэру Сергею Ерёмину депутатский запрос, в котором предложили переименовать один из городских объектов в честь экс-мэра Петра Пимашкова. С этой инициативой народные избранники выступили на сессии горсовета 28 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как отметили депутаты, благодаря Пимашкову Красноярск регулярно входил в тройку самых благоустроенных городов России.

«При нём появился парк флоры и фауны «Роев ручей», набережная реки Кача, оборудованы десятки фонтанов»,— говорится в депутатском запросе.

В качестве объекта, который, по мнению депутатов, должен быть назван именем экс-мэра, были предложены Театральная площадь, набережная реки Качи, железнодорожный вокзал, а также станция городского метро, строительство которого планируется возобновить в ближайшее время.

Бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков руководил городом 15 лет с 1996 года, перейдя в Госдуму в 2011 году. Градоначальник скончался в августе 2021 года на 74-м году жизни.

Напомним, начало строительства метрополитена в Красноярске запланировано на лето 2022 года, проект находится на рассмотрении федеральных властей.