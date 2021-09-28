На нескольких улицах в центре Новосибирска пропали тротуары

Юлия Моисеева
 
Ядринцевская
Один из тротуаров "пропал" на улице Ядринцевской. Фото предоставлено читателями "КС"

Читатели «Континента Сибирь» обратили внимание на «исчезновение» тротуаров в центральной части Новосибирска. Жителям приходится выходить буквально навстречу автомобильному потоку.

Как рассказали новосибирцы, зоны для пешеходов ликвидированы рядом с проезжей частью на участках улиц Ядринцевской и Шамшиных в районе городской инфекционной больницы №1, а также на участке Каменской от Гоголя до Кирова, где, по словам жителей, в и без того мокрую погоду занялись перекладкой асфальта.

Судя по предоставленным фото, эти территории частично огородили для проведения дорожных работ, при этом обходных дорог для передвижения пешеходов не предусмотрели.

На нескольких улицах в центре Новосибирска пропали тротуары - Фотография
Участок улицы Ядринцевской
На нескольких улицах в центре Новосибирска пропали тротуары - Изображение
Участок улицы Шамшиных
На нескольких улицах в центре Новосибирска пропали тротуары - Фото
Участок улицы Каменской

Аналогичная ситуация наблюдается и в районе остановки «Улица Колыванская» (бывшая остановка «Автовокзал»). В связи с проведением работ зону для пешеходов ликвидировали рядом с трамвайными путями – новосибирцам приходится проходить буквально в сантиметрах от проезжающего транспорта.

«Континент Сибирь» направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда будут завершены работы на этих участках, и предоставят ли горожанам альтернативные пути.

Напомним, в конце августа власти Новосибирской области выделили дополнительные средства на безопасность дорожного движения по региональной госпрограмме, в том числе на строительство тротуаров. Общая сумма дофинансирования составила 174,7 млн руб.

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