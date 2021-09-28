S7 Group не смогла отсудить ремонт своего новосибирского бизнес-центра

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу группы компаний S7, требовавшей обязать продавшую ей новосибирский БЦ «Премьер плаза» компанию «СД Альфа Капитал» провести ремонт в бизнес-центре. Вскоре после продажи окна там начали трескаться, а во время таяния снега начались протечки.

Исковое заявление к ЗАО «СД Альфа Капитал» S7 Group подала в марте текущего года. Поводом для иска стали недостатки в здании новосибирского бизнес-центра «Премьер плаза» на улице Кирова, 23, который группа компаний приобрела у застройщика в мае 2018 года.

Напомним, как сообщал «Континент Сибирь», 15-этажное здание класса «А» возле метро «Октябрьская» площадью 16 тыс. кв. м обошлось группе компаний в сумму около миллиарда рублей. Сроки сдачи «Премьер плаза» также неоднократно переносились. Изначально заявлялось о возможном сроке сдачи объекта в III квартале 2015 года, однако фактически сроки сдвинулись на I квартал 2018. По одной из версий, увеличение времени строительства было связано с перебоями в поставках стекла.

После сделки в здании вскрылись недостатки. «Как указал истец, переданные ЗАО «Группа компаний С7» по договору нежилые помещения не соответствуют условиям договора о качестве», — сообщается в материалах арбитражного дела. В частности, установленные в здании стеклопакеты были с дефектами, кроме того, при таянии снега в здание начинала просачиваться вода. Авиакомпания обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием обязать продавца устранить дефекты, в итоге тяжбы стороны заключили мировое соглашение. Однако переделка в здании не принесла желаемого результата. «Вызывающие оптические искажения» стекла здания вдобавок начали давать трещины, а протечки никуда не делись. «Метод устранения недостатков, предложенный ответчиком и зафиксированный в приложении к мировому соглашению, оказался неэффективным», — констатировали в S7 Group.

Повторное обращение группы в Московский арбитраж не принесло результата, в иске было отказано полностью. Отказала и апелляционная инстанция. По мнению служителей Фемиды, «истец не сформулировал требования к ответчику о выполнении видов и объемов работ по устранению недостатков, то есть, требования истца не носят конкретный характер». Кроме того, после заселения в здание бизнесмены «произвели собственными силами работы по реконструкции помещений с существенными

нарушениями проектной документации, самовольной перепланировкой», что могло привести к дефектам, указывает суд.