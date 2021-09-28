Экс-главу муниципалитета Новосибирской области обвинили в превышении должностных полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Черепаново Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в администрации города Черепаново Новосибирской области.

Установлено, что в июне 2019 года администрация города и ООО «Дардиель» заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции биологический очистных сооружений в Черепаново. Финансирование работ предусматривалось подпрограммой «Чистая вода» региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

«Вопреки законодательству о контрактной системе и заключенному контракту глава города принял выполненные проектировщиком работы без положительного заключения экспертизы, а также подписал в декабре 2019 года платежные поручения о перечислении на расчетный счет организации свыше 3,4 млн рублей бюджетных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По результатам рассмотрения материалов следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). В СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что фигурантом дела стал 59-летний экс-глава города Черепаново.

Отметим, по данным сайта администрации Черепаново, в 2019 году должность главы города занимал Николай Рундаев. С 2021 года администрацию возглавляет Евгений Гребенщиков.

ООО «Дардиель» зарегистрировано в 2008 году, учредителем организации является Олег Петелин, который также учредил ООО «Климат Комфорт». Основным видом деятельности компании «Дардиель» является строительство жилых и нежилых зданий. По данным Rusprofile, прибыль организации в конце 2019 года составляла 1,6 млн рублей, в 2018 году — 3 млн рублей.

Напомним, в середине сентября в отношении родственников бывшего мэра Барнаула Сергея Дёмина возбудили уголовное дело за оскорбление судьи и прокурора. Позже одного из членов семьи обвиняемого арестовали.