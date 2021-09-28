Что будет с городскими реками в Новосибирске?

Новосибирск наряду с Казанью, Краснодаром и Екатеринбургом включен в пилотный проект «Водно-зеленый городской каркас как база для создания устойчивых и умных городов России». 24 сентября состоялось первое заседание рабочей группы, в которую вошли представители муниципалитета, ученые, архитекторы и девелоперы. Какие задачи стоят перед городом, что может тормозить реализацию проекта, и как к нему относятся девелоперы, выяснил «Континент Сибирь».

В Новосибирске, помимо реки Оби с двумя крупными притоками, протекают восемь малых рек и расположены 58 водоемов как естественного, так и искусственного происхождения. Задача территорий, вошедших в пилотный проект по созданию водно-зеленого городского каркаса (ВЗГК) – сделать ландшафтный принцип основой градостроительной политики города, соединить между собой городские территории и водоемы. Водные «артерии и капилляры» должны вписаться в единый городской пейзаж с парковыми и прогулочными зонами.

Как отметила в своем выступлении на заседании рабочей группы 24 сентября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, изменения климата создают риски для всех населенных пунктов – разлив малых рек и подтопление территорий в черте города, увеличение количества осадков – не проходят незамеченными. «Создание ВЗГК позволит адаптировать город к изменениям климата. Человек не должен работать там, где может и должна работать природа. В полном объеме подменить природные процессы невозможно, даже частично, и это очень затратно. Нам предстоит понять, где и как будет работать природа, а где искусственные инженерные системы, и создать среду без огромных затрат на ее поддержание, при этом повышая экологическую безопасность. Для этого надо провести инвентаризацию водоемов, прибрежных территорий, которые должны войти в ВЗГК», – сказала Анна Терешкова.

В Новосибирске с 2017 года реализуют проекты комфортной городской среды. Два из них уже признали единственными в своем роде. Это спортивный парк «Арена» и первый в России подтопляемых парк «Каменка». По словам Анны Терешковой, на сегодня готовится трехстороннее соглашение между Минстроем России, Французской федерацией ландшафтных архитекторов в России и правительством Новосибирской области о реализации проекта по водно-зеленому городскому каркасу.

По словам руководителя управления федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проектной дирекции Минстроя России Джемала Сурманидзе (он принял участие в работе группы по видеосвязи), пилотные проекты по созданию ВЗГК помогут сформировать дорожную карту. «Мы хотели бы, чтобы каждый муниципалитет, учитывая особенности своей территории, сделал реальную историю водно-зеленого каркаса, на основе которой можно было бы прописать какие-то федеральные нормы и правила. Я благодарен Новосибирску, что он участвует в этой работе», – отметил представитель Минстроя РФ. Джемал Сурманидзе затронул важную тему финансирования мероприятий. По его мнению, для муниципалитетов в перспективе это будет менее затратно: «Например, дешевле сделать природную набережную, чем ежегодно бороться с последствиями наводнений». Он даже не исключил новые поступления в городской бюджет. «Когда мы рассматриваем зеленый каркас как часть инженерной системы, как способ компенсировать вредные воздействия, то понимаем, что рано или поздно компании и промпредприятия, работающие в черте города, предпочтут вкладывать средства в развитие комфортной городской среды, чем платить налоги, которые уходят непонятно куда. И, наверное, такие форматы взаимоотношений бизнеса и муниципалитетов, будут появляться», – считает руководитель управления проектной дирекции Минстроя России.

«Задача ландшафтного архитектора в XXI веке – сделать город плотным, чтобы он не разрастался, но в то же время, что парадоксально, сделать его более природным. На новых участках нужно дополнять застроенные территории природными, чтобы позволять плотной застройке свободно дышать», – сказал в своем видеобращении, записанном специально для заседания рабочей группы в Новосибирске, известный французский архитектор Мишель Пена. По его словам, Россия подошла к созданию водно-зеленых каркасов городов с опозданием на 30 лет. «Мир постепенно переходит к новому стилю жизни, в котором люди передвигаются по городу на трамвае или велосипеде. Такой горожанин более здоров и активен, он чувствует ответственность за планету и будущее поколение», – отметил автор проектов парка Променад-дю-Пайон в Ницце, парка Баньоле в Париже и Атлантического сада на крыше вокзала Монпарнас в Париже. Сейчас Мишель Пена работает над проектом ландшафтного парка на территории, прилегающей к фабрике «Синар» по улицам Серебренниковской и Свердлова в Новосибирске.

«Я очень рад работать в Новосибирске, проект мне очень интересен. Сейчас в России, как и 30 лет назад во Франции, идет трансформация городов. Индустриальные зоны, исторически располагающиеся в центре города, превращаются в рекреационные территории. Зеленые островки спокойствия не просто создают комфортную среду обитания для горожан, они теснейшим образом связаны с экономикой города и его культурными ценностями», – отметил в своем выступлении архитектор.

Этим летом сотрудники новосибирских вузов и научно-исследовательских институтов проводили обследования территорий вдоль пойм рек и вокруг водоемов, изучали растительность и грунты. Прикладные исследования, проведенные молодыми учеными, позволят сделать городские реки чистыми, а берега обихоженными. «Если нам предстоит озеленять пойменное озеро в черте города, то примером будут естественные пойменные озёра в условиях нетронутой природы, они богаты и в видовом отношении, и в плане растительных сообществ – это высокодекоративные кувшинки, кубышки, и другие виды растений», – прокомментировала результаты первичных изысканий ведущий научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Лаура Киприянова.

Рабочая группа предложила разделить территорию города на 7 кластеров, приуроченных к бассейнам малых рек, Оби и Обского водохранилища: Ельцовский, Каменко-Плющихинский, Криводановский-Толмачевский, Тулинский, Инской, Приморский и Обское водохранилище. Работа по инвентаризации и изучению этих территорий будет продолжена.

Не отрицая важности ВЗГК, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный отметил, что созданию в городе комфортной среды сегодня препятствует несовершенство федеральной законодательной базы. «На моем округе протекает Ельцовка 1, по ее берегам – ветхий частный сектор, дома которого просто падают в реку, настолько близко они находятся к руслу реки. И основная сложность в том, что отсутствует федеральное законодательство, которое бы разрешало выкупать частные дома под рекреационную зону. Если вопрос редевелопмента промзон еще можно решить, то в случае с индивидуальными жилыми строениями мы ничего не можем сделать. А если изначально в градостроительных документах земельный участок находится в рекреационной зоне, ни один застройщик не будет выкупать этот земельный участок и расселять частный сектор. Механизма для реализации таких проектов нет. Нашей рабочей группе необходимо сформулировать предложения и направить их в качестве рекомендаций в вышестоящие органы власти. Потому что без комплексного решения этой проблемы появление рекреационных зон в городе невозможно», – отметил депутат.

Вице-мэр Анна Терешкова с этим замечанием согласилась и подтвердила, что формирование законодательных инициатив также входит в задачи рабочей группы.

Новосибирские девелоперы по-разному оценили итоги рабочей группы. Один из крупных местных игроков этого рынка отметил «Континенту Сибирь», что ему пока не понятно, как будет дальше развиваться ситуация, и какие задачи стоят перед ним, как перед застройщиком. «Что это будет, когда это будет – четкого понимания у меня нет. Приобретать участок земли в городе с условием, что компания должна будет обустроить берега водоемов, пока не выгодно. В условиях перехода на проектное финансирование ни один банк не выдаст кредит на проект с таким обременением, как парковые зоны», – поделился своим мнением с нашим изданием девелопер.

Впрочем, некоторые участники рынка, напротив, позитивно оценили работу по созданию ВЗГК. «Я полностью поддерживаю эту идею, так как это очевидный плюс для города. Пусть это произойдет не в ближайшее время, но если мы в течение 5-10 лет сдвинем эту историю с мертвой точки, будет хорошо. В Европе этот процесс идет давно. У нас строятся большие жилые микрорайоны, а о парках речи не идет. Мы не создаем общественных пространств для людей, а, наоборот, строим жилье с современным уровнем комфорта и отгораживаем его заборами. Мы как бы делим людей на тех, кто может себе позволить жить в комфорте и тех, кто нет. Эта идея очень далека от социальной справедливости, – рассказал «Континенту Сибирь» гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. – Сегодня мы обустраиваем парк в пойме 1-й Ельцовки. Затем передадим его городу. Смею вас заверить, что не каждый застройщик в силу экономики проекта может себе это позволить. А если это будет политика государства, если создаваемые застройщиком общественные пространства, например, будут учитываться при выдаче разрешений на отклонение от параметров, то это уже строителям будет интересно. Эта тема, конечно, еще сырая, ее надо обсуждать, прорабатывать и регламентировать законодательными актами. Но плюсы уже понятны. Мы найдем механизм для создания парковых пространств, которых городу не хватает катастрофически. Если в городе будет много рекреационных зон, то не будет нужды жителям отгораживать территорию заборами от остального города. И сама придомовая территория может быть меньше, а следовательно жильцы будут меньше платить за ее содержание, если в шаговой доступности будет красивый парк». По мнению Евгения Гаврилова, город замахнулся на серьезную работу, которую обязательно нужно будет подкрепить нормативными актами.