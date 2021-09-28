Новосибирский депутат Пинус поделилась своим видением работы политического объединения женщин

Политик из Академгородка рассказала «Континенту Сибирь», какие три темы считает важным включить в миссию женского политического движения, созданного по итогам встречи 24 сентября.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус 25 сентября сообщила о появлении в России нового женского политического движения, по составу участниц представляющего все уровни власти и сразу несколько регионов России, включая Москву. «Континент Сибирь» подробно рассказывал об этом.

В ходе создания объединения женщин-политиков его основательницы определили несколько базовых целей. Во-первых, взаимную поддержку на выборах, которая впервые должна быть оказана уже в сентябре 2022 года, когда должны состояться выборы 12 глав субъектов Федерации и депутатов шести законодательных органов государственной власти.

Во-вторых, борьбу за гендерное равноправие и ненасилие. Для этого платформа займётся продвижением законопроекта о профилактике домашнего насилия, а также будет прикладывать усилия к увеличению доли женщин-политиков в парламентах разных уровней.

24 сентября, в рамках встречи с единомышленницами Наталья Пинус предложила три темы, которые по её мнению обязательно нужно добавить в «женскую повестку» в России: собственную социальную политику, образовательную политику, а также «популяризацию и продвижение инструментов согласования общественных интересов при решении проблемных ситуаций». Подробнее о них депутат рассказала «Континенту Сибирь».

По мысли политика, социальная сфера России нуждается в перераспределении ресурсов между федерацией, регионами и муниципалитетами, с увеличением долей бюджетов двух последних уровней: «Здесь баланс нарушен. Катастрофически недофинансированы муниципальные и региональные полномочия, так по всей стране». Кроме того Наталья Пинус считает необходимым сократить разницу в доходах между богатыми и бедными через введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Депутат также добавила, что крайне заинтересована в подробном анализе женским политическим движением современных тенденций в сфере образования и воспитания, а также выдвижении и поддержке на всех уровнях власти наиболее здравых законодательных инициатив в этой области.

В заключение Наталья Пинус отметила, что объединению женщин-политиков «необходимо прикладывать усилия, чтобы решение социальных вопросов реализовывалось не в парадигме «победителя и побеждённого», «благополучателя и жертвы», а в стратегии «победитель-победитель».