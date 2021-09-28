Нового главу УСФБ по Красноярскому краю перевели из Иркутской области

Главой управления ФСБ по Красноярскому краю стал генерал-майор Андрей Патраков, до этого руководивший ведомством в Иркутской области. Соответствующий указ вышел ещё на прошлой неделе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность главы управления ФСБ по Красноярскому краю генерала-майора Андрея Патракова. Документ был заверен ещё 21 сентября, сообщили в пресс-службе краевого УФСБ во вторник.

До своего назначения Андрей Патраков возглавлял УФСБ в Иркутской области, на этом посту он находился с ноября 2018 года. Ранее генерал-майор служил на оперативных и руководящих должностях, в органах госбезопасности он с 1994 года.

Предшественник Патракова на посту главы УФСБ по Красноярскому краю Андрей Виговский, возглавлявший ведомство с декабря 2019 года, освобождён от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Напомним, в сентябре топ-менеджер фирмы «Авантел» Виталий Романосов возглавил компанию по производству фабрик поглощения углекислого газа «Биокарбон».